New airport infrastructure in Puerto Escondido opens
Puerto Escondido airport adds a fourth commercial stand and a larger general-aviation apron as Oaxaca accelerates a multi-billion-peso modernization and prepares for new international routes.
