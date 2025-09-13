Puerto Vallarta News

Cancún road closures downtown for Fiestas Patrias 2025

September 13, 2025
Cancún road closures begin Monday at 2 p.m. around Tulum and Nader for the Grito; parade-day cuts start 6:30 a.m. near the Municipal Palace. Plan extra time and use alternates.

