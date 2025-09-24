A quiet crisis in Cancún as HIV test shortages stall early diagnosis
Activists warn HIV test shortages in Quintana Roo are delaying diagnoses as field work is curtailed for safety. Officials tout new supplies; risk persists.
Home » Mexico » Southeast » Quintana Roo » Cancún » A quiet crisis in Cancún as HIV test shortages stall early diagnosis
Activists warn HIV test shortages in Quintana Roo are delaying diagnoses as field work is curtailed for safety. Officials tout new supplies; risk persists.