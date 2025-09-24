Puerto Vallarta News

Puerto Vallarta News

HIV test shortages

A quiet crisis in Cancún as HIV test shortages stall early diagnosis

September 24, 2025
,
0

Activists warn HIV test shortages in Quintana Roo are delaying diagnoses as field work is curtailed for safety. Officials tout new supplies; risk persists.

Continue Reading

Submit a comment on this story through our new PVDN app

Related Posts

Pokémon City Safari Cancún

Pokémon City Safari Cancún aims for 10,000 trainers

Pokémon City Safari Cancún arrives Sept 27–28 with nine play zones, Turibus routes, and hotel...
0
Cancun blue crab crossing

Cancun blue crab crossing season starts with first count

Cancun blue crab crossing season begins with the first count and early rains. Ecology crews...
0
cancun hotel growth

Riviera Maya hotel growth and Cancún gain momentum

Riviera Maya hotel growth and Cancún concentrated most of Mexico’s new rooms in H1 2025...
0
Very Mexican Friday

Very Mexican Friday starts statewide in Quintana Roo

Very Mexican Friday launches in Quintana Roo on Sept. 26, a monthly push to shop...
, 0