Janal Pixan Puerto Juárez

Janal Pixan Puerto Juárez readies catrinas and altars for Día de Muertos

September 30, 2025
Janal Pixan Puerto Juárez will return with catrina and altar exhibitions in late October and early November, targeting 60k visitors and local artisans.

