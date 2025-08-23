Cadastral tables update Playa del Carmen advances
cadastral tables update Playa del Carmen moves forward after talks with business groups; draft values and process point to changes that will shape 2026 property tax bills.
Home » Mexico » Southeast » Quintana Roo » Playa del Carmen » Cadastral tables update Playa del Carmen advances
cadastral tables update Playa del Carmen moves forward after talks with business groups; draft values and process point to changes that will shape 2026 property tax bills.