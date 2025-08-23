Six linked to narcomenudeo in Playa del Carmen
Six linked to narcomenudeo in Playa del Carmen as Quintana Roo prosecutors secure vinculación a proceso against four men and two women; judges order justified pretrial detention.
Home » Mexico » Southeast » Quintana Roo » Playa del Carmen » Six linked to narcomenudeo in Playa del Carmen
Six linked to narcomenudeo in Playa del Carmen as Quintana Roo prosecutors secure vinculación a proceso against four men and two women; judges order justified pretrial detention.