Puerto Vallarta News

Puerto Vallarta News

Walmart price error

The $299 TV error that turned a Playa del Carmen Walmart upside down

September 22, 2025
0

A Walmart price error listing 50-inch TVs at $299 pesos triggered turmoil in Playa del Carmen as shoppers tried to buy, staff pulled stock, and police intervened in related cases.

Continue Reading

Submit a comment on this story through our new PVDN app

Related Posts

Playa del Carmen growth sparks warnings from scientists

Playa del Carmen growth sparks warnings from scientists sparks warnings from scientists

Environmental groups say Playa del Carmen growth is endangering dunes, mangroves, cenotes, and nearby reefs,...
0
Playa del Carmen transformation

Playa del Carmen transformation tested by crime claims

Mayor Estefanía Mercado touts a Playa del Carmen transformation with record spending and fewer homicides...
0
Playa del Carmen culture

Playa del Carmen culture takes center stage in the mayor’s first year

Playa del Carmen culture takes center stage in the mayor’s first year, with book fairs,...
0
Playa del Carmen invasions

Arrest tests grip on Playa del Carmen invasions amid unrest

Authorities arrest a man accused of leading land takeovers in Solidaridad as followers block Juárez...
0