Puerto Vallarta News

Puerto Vallarta News

US revokes Mexican visas

US revokes 50 Mexican politician visas in sweep tied to narco politics

October 14, 2025
0

US revokes Mexican visas in a broad sweep tied to cartel links, rattling Mexico’s political class as officials confirm cancellations and the Sheinbaum government seeks answers.

Continue Reading

Related Posts

IMF mexico outlook

Latin America growth 2025 revised up as Mexico lifts

IMF’s new WEO keeps Latin America growth 2025 at 2.4% and raises Mexico to 1%,...
0
Mexico disaster relief fund

Mexico disaster relief fund ‘sufficient’ as floods spread

Sheinbaum says 19 billion pesos are ready as floods hit five states, promising aid. How...
0
Mexico fake insurance brokers

Mexico’s fake insurance brokers are costing patients dearly

AMASFAC warns that fake insurance brokers inflate bills and misuse data in Mexico. Learn how...
0
CIBanco liquidation IPAB

Markets calm as CIBanco liquidation IPAB deemed manageable

Moody’s says the CIBanco liquidation IPAB won’t strain Mexico’s deposit fund. Payouts to insured savers...
0