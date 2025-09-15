Jalisco dengue death confirmed as state battles late-season surge
Jalisco dengue death confirmed in epidemiology week 36. State health officials report one fatality, 1,385 cases and 29 deaths under review as serotype 3 drives severe illness.
