Cruise days bring a flood of Los Cabos unlicensed vendors
Officials say cruise arrivals are driving a spike in Los Cabos unlicensed vendors, prompting beach and marina crackdowns after a record cruise season and months of enforcement sweeps.
