Puerto Vallarta News

Puerto Vallarta News

threats to restaurants

Baja California groups urge action on extortion threats to restaurants

August 26, 2025
,

Coparmex and Canirac press Baja California authorities after new cases of extortion and intimidation; business groups want tougher measures against threats to restaurants.

Continue Reading

Related Posts

Baja California disappearances

Baja California disappearances 2006 to 2024 reach 42,000

Baja California disappearances 2006 to 2024 reach 42,000, but the data lacks clarity on who...
Fiestas de la Vendimia 2025

Baja California Harvest Festival 2025 draws wine lovers

Baja California Harvest Festival 2025 brings tours, grape stomping, Tecate’s free park celebration, and dance...
Citizens’ Search Council in Baja California

Families back Citizens’ Search Council in Baja California

Families and rights groups support seating the Citizens’ Search Council in Baja California, a legal...
Half-ton of meth seized at checkpoint in Baja California

Half-ton of meth seized at checkpoint in Baja California

Mexico’s National Guard intercepted over 500 kilograms of meth hidden in a vehicle in Tecate,...