Baja California groups urge action on extortion threats to restaurants
Coparmex and Canirac press Baja California authorities after new cases of extortion and intimidation; business groups want tougher measures against threats to restaurants.
