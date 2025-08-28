Puerto Vallarta News

Guadalajara Grito de Independencia 2025 expects to draws 90,000

Join the Guadalajara Grito de Independencia 2025 for a massive celebration with fireworks and a...
Radio ITESO 95.1 launches in Guadalajara after decades

Radio ITESO 95.1 goes live in Guadalajara on August 20, adding a social-use university station...
Tlaquepaque cemetery graves discovery raises alarm

Tlaquepaque cemetery graves discovery sparks cover-up claims from search collectives as Jalisco authorities review whether...
Jalisco apology over disappearances called insufficient by rights groups

Families and collectives say the Jalisco apology over disappearances lacks concrete steps, urging truth, justice,...