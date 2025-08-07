connectivity in Nayarit

SICT Advances Major Infrastructure Projects to Boost Connectivity in Nayarit

August 7, 2025

SICT advances projects in Nayarit, from Puerto Vallarta Junction to Tepic-Riviera Nayarit Airport, boosting connectivity in Nayarit for 3 million people . . .

Continue Reading

Follow Us On Google News | Get Our Newsletter



Trending News on PVDN