Mining Symphony San Miguel

Orquesta Sinfónica de Minería will bring a large open-air program to SMA

September 25, 2025
0

Mining Symphony San Miguel brings Carmen and Carmina Burana to the Plaza de Toros on October 11 at 7 pm, a benefit for UNAM student programs in San Miguel de Allende.

