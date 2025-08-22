Puerto Vallarta News

Todos Santos dunes

BCS Congress presses Profepa to protect Todos Santos dunes

August 22, 2025
Baja California Sur lawmakers urged Profepa to act on citizen complaints and protect the Todos Santos dunes, citing erosion risks and past closures of unpermitted coastal projects.

