BCS Congress presses Profepa to protect Todos Santos dunes
Baja California Sur lawmakers urged Profepa to act on citizen complaints and protect the Todos Santos dunes, citing erosion risks and past closures of unpermitted coastal projects.
Home » Mexico » Northwest » Baja California Sur » Todos Santos » BCS Congress presses Profepa to protect Todos Santos dunes
Baja California Sur lawmakers urged Profepa to act on citizen complaints and protect the Todos Santos dunes, citing erosion risks and past closures of unpermitted coastal projects.