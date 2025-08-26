Puerto Vallarta News

Puerto Vallarta News

Related Posts

Mexicali Red Cross attends 54 heat-related cases in a single day

Mexicali Red Cross attends 54 heat-related cases in a single day

The Mexicali Red Cross attends 54 heat-related cases in one day, mostly dehydration and heat...
heat wave dents retail foot traffic in Mexicali

Heat wave dents retail foot traffic in Mexicali

A brutal summer and heat wave dents retail foot traffic in Mexicali. Canaco reports sales...
Jaime Cantón

First LGBT+ President of Baja California Congress Elected

Jaime Cantón made history as the First LGBTQ+ President of Baja California Congress after a...
Mexicali Tire Inspections Combat Scrap Tire Accumulation

Mexicali Tire Inspections Combat Scrap Tire Accumulation

Mexicali tire inspections began at 90 shops to enforce environmental permits and waste disposal rules,...