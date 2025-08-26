Storm damage in Mexicali knocks out 160 power poles
Storm damage in Mexicali left neighborhoods without power after intense winds and lightning. Authorities warned of more electrical storms as crews replaced fallen poles and damaged transformers.
