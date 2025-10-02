Puerto Vallarta News

Puerto Vallarta News

JAC puerto vallarta

JAC automakers film commercial driving on protected sea turtle nesting zone in Puerto Vallarta

October 2, 2025
,
0

Officials will admonish JAC after a promo drove on Boca de Tomates, a protected beach. Puerto Vallarta turtle nesting rules bar vehicles there.

Continue Reading

Submit a comment on this story through our new PVDN app

Related Posts

Las Juntas overpass

Las Juntas overpass opens at midnight to unclog north Puerto Vallarta

The Las Juntas overpass opened just after midnight on Oct 1, easing the north entrance...
, , 0
puerto vallarta cruises

Puerto Vallarta cruise season starts with 20 calls

Puerto Vallarta cruise season starts with 20 October calls, five double-ship days, and a lift...
0
Puerto Vallarta flooding strands bus as crews evacuate

Puerto Vallarta flooding strands bus as crews evacuate

Heavy rain led to Puerto Vallarta flooding that stranded a city bus in El Colorado....
0
red flag puerto vallarta

Puerto Vallarta red flag enters sixth straight day of closed beaches

Puerto Vallarta red flag remains across all beaches for a sixth day as high waves...
0