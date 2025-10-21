Puerto Vallarta animal shelter upgrade pitched to city council
Puerto Vallarta animal shelter overhaul heads to council, proposing a rebuilt Animal Control Center, a new municipal kennel, and upgrades that cut disease risks and improve adoptions.
