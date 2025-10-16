Tijuana drone attack prompts U.S. consulate safety alert
Authorities confirmed a Tijuana drone attack on the anti-kidnapping unit in Playas de Tijuana; no injuries reported, U.S. consulate issues alert as FGR weighs terrorism probe.
