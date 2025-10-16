Puerto Vallarta News

Tijuana National Guard case

Bodies found in Tijuana may solve a National Guard mystery

Authorities say two bodies found in Nido de las Águilas match missing agents’ clothing and...
Tijuana narco messages

Tijuana narco messages found with two bodies after a violent day

Tijuana narco messages were found with two bodies after a violent day, as authorities tracked...
Tijuana medical tourism

Tijuana medical tourism drops 40 percent as fears grow

Tijuana medical tourism falls at least 40 percent as industry cites perception, politics and border...
Tijuana parks workers stoppage

Tijuana parks workers stoppage over safety and equipment

Tijuana parks workers staged a stoppage over unsafe vehicles and lack of tools. Learn about...
