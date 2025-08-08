Oaxaca Governor accuses Adidas of cultural appropriation for using indigenous huarache designs in its Oaxaca Slip-On shoes without consent . . .
Follow Us On Google News | Get Our Newsletter
Home » Mexico News » South » Oaxaca » Oaxaca de Juárez » Oaxaca governor demands Adidas stop sales of Oaxaca Slip-On shoes
Oaxaca Governor accuses Adidas of cultural appropriation for using indigenous huarache designs in its Oaxaca Slip-On shoes without consent . . .
Follow Us On Google News | Get Our Newsletter