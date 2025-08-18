Cancun hotel zone modernization prioritizes safe walkways
Cancun hotel zone modernization upgrades sidewalks, ramps, lighting, bus stops, and traffic signals along Boulevard Kukulkán to improve safety and flow for workers, residents, and visitors.
