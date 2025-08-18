Cancun hotel zone modernization prioritizes safe walkways

August 18, 2025

Cancun hotel zone modernization upgrades sidewalks, ramps, lighting, bus stops, and traffic signals along Boulevard Kukulkán to improve safety and flow for workers, residents, and visitors.

