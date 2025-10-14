Puerto Vallarta News

Puerto Vallarta News

Guadalajara Historic Center

Guadalajara Historic Center work starts on three streets

October 14, 2025
0

Guadalajara launches a 90-day plan to repave Independencia, Prisciliano Sánchez and Degollado in the Guadalajara Historic Center while keeping businesses and pedestrian access open.

Continue Reading

Related Posts

Mexico in Every Jewel

‘Mexico in Every Jewel’ puts a stamp on real Made-in-MX

Mexico in Every Jewel launches at Expo Joya to certify Mexican-made pieces, strengthen brands, and...
0
World Cup pavilion

Guadalajara opens World Cup pavilion on Fiestas kickoff

Guadalajara launched its World Cup pavilion at Fiestas de Octubre, unveiling “Alma del Mundial” and...
0
Guadalajara luxury car theft

Guadalajara luxury car theft ring target caught in Tonalá

Police in Tonalá arrested an alleged ringleader tied to Guadalajara luxury car theft, tracked via...
0
El Viejón arrest Jalisco

CJNG-linked figure “El Viejón” captured in Jalisco

El Viejón arrest in Jalisco confirmed by Mexico’s security chief after a coordinated operation; the...
0