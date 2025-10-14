Guadalajara Historic Center work starts on three streets
Guadalajara launches a 90-day plan to repave Independencia, Prisciliano Sánchez and Degollado in the Guadalajara Historic Center while keeping businesses and pedestrian access open.
