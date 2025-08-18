Carpa Olivera pool reopens after weeklong closure

August 18, 2025

Carpa Olivera pool reopens in Mazatlán after seven days closed for high waves and damage, with partial areas still restricted and lifeguards supervising swimmers from 9 a.m. to 7 p.m.

