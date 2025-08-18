Carpa Olivera pool reopens after weeklong closure
Carpa Olivera pool reopens in Mazatlán after seven days closed for high waves and damage, with partial areas still restricted and lifeguards supervising swimmers from 9 a.m. to 7 p.m.
