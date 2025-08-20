Heavy rains flood streets; 22 people stranded on Isla Venados
Heavy rains flood Mazatlán streets as lifeguards and Civil Protection evacuate 22 people from Isla Venados; no injuries reported amid traffic closures and a non-injury rollover.
Home » Mexico » West » Sinaloa » Mazatlán » Heavy rains flood streets; 22 people stranded on Isla Venados
Heavy rains flood Mazatlán streets as lifeguards and Civil Protection evacuate 22 people from Isla Venados; no injuries reported amid traffic closures and a non-injury rollover.