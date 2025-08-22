Puerto Vallarta News

Puerto Vallarta News

Sierra de la Laguna

Sierra de la Laguna water tank at risk activists warn

August 22, 2025
,

Activists say the Sierra de la Laguna water tank at risk, urging federal action as aquifer deficits deepen and development pressures mount in Todos Santos, La Paz, and Los Cabos.

Continue reading news on PVDN with a subscription.

Special Offer
$2.50 USD Monthly

Unlock story

Related Posts

Navy recovers stolen boat in Cabo San Lucas waters

Navy recovers stolen boat in Cabo San Lucas waters

The stolen boat in Cabo San Lucas was recovered by the Mexican Navy after a...
2025 BCS Paralympics

Baja California Sur Paralympics 2025 state team takes shape

Baja California Sur Paralympics 2025 advanced as La Paz hosted state trials at INSUDE. Results...
,
Navy evacuates injured bather near Playa del Amor

Navy evacuates injured bather near Playa del Amor in Cabo San Lucas

Navy evacuates injured bather near Playa del Amor as ENSAR Los Cabos responds to a...
Los Cabos airport blockade

Los Cabos airport blockade strands travelers in the rain

Los Cabos airport blockade by transport operators forced passengers to walk to SJD in rain...