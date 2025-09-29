Cancún tourism capital shines after World Travel Awards wins
Cancún tourism capital gains fresh weight after hosting the World Travel Awards Latin America gala, where Mexico and local players claimed key titles and visibility.
