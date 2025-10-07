Puerto Vallarta News

Regularize street vending

Playa del Carmen moves to regularize street vending without shock tactics

October 7, 2025
Playa del Carmen prepares a program to regularize street vending, aiming to reduce crowding and tidy tourist corridors while guiding vendors into permits and clear rules.

